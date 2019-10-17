متنزه جديد للأهالي .. تطوير كورنيش النيل بشربين في الدقهلية ..صور

تشهد مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، أعمال تطوير لكورنيش النيل، بإقامة ممشى على جسر النيل مباشرة بعرض 8 أمتار بتكلفة 40 مليون جنيه.



وحرص الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، الخميس، على تفقد شارع كورنيش النيل بشربين يرافقه سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمحاسب محمد أبو العينين، رئيس مركز ومدينة شربين.



وشدد شاروبيم على رئيس المركز بضرورة الانتهاء من جميع أعمال التطوير والرصف بنهاية شهر ديسمبر المقبل، وطلب من رئيس مدينة شربين دهان السياج الحديدي بطول شارع الكورنيش، بعد الانتهاء من الأعمال.



وأكد محافظ الدقهلية أنه لا يدخر جهدا او دعما لتوفير وتنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي تصب في صالح المواطن وتوفر الخدمات المطلوبة لأهلنا وأبنائنا.