الفلاحين تكشف النتائج المترتبة على ارتفاع أسعار التقاوي الشتوية

أكد حسين أبو صدام ، نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار التقاوى الشتوية سيؤدى بالتبعية إلى ارتفاع المحاصيل الشتوية، وذلك لاستبعاد الفلاحين بعض الأنواع بسبب الغلاء مما سيقل المعروض ويزيط الطلب.





وأشار "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن بعض المزارعين ستلجأ إلى شراء التقاوي من السوق السوداء بدلاً من وزارة الزراعة؛ حيثُ أنها أقل فى الأسعار من الوزارة.





وقال "نقيب الفلاحين" إن بعض التقاوى يتم استيرادها بأسعار مرتفعة مثل تقاوى البطاطس لذا يمكن إنتاجها محليًا بحيثُ يزيد الانتاج وتقل الأسعار، أو تقليل إجراءات استيرادها بحيثُ يمكن استيرادها بسهولة .





وأضاف أنه لا يوجد سبب مقنع من وزارة الزراعة حتى الآن برفع أسعار التقاوى عن العام الماضى.



