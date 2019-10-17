Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الفلاحين تكشف النتائج المترتبة على ارتفاع أسعار التقاوي الشتوية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:55 ص
المحاصيل الشتوية
المحاصيل الشتوية
Advertisements
شيماء مجدي
أكد حسين أبو صدام ، نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار التقاوى الشتوية سيؤدى بالتبعية إلى ارتفاع المحاصيل الشتوية، وذلك لاستبعاد الفلاحين بعض الأنواع بسبب الغلاء مما سيقل المعروض ويزيط الطلب.

وأشار "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن بعض المزارعين ستلجأ إلى شراء التقاوي من السوق السوداء بدلاً من وزارة الزراعة؛ حيثُ أنها أقل فى الأسعار من الوزارة.

وقال "نقيب الفلاحين" إن بعض التقاوى يتم استيرادها بأسعار مرتفعة مثل تقاوى البطاطس لذا يمكن إنتاجها محليًا بحيثُ يزيد الانتاج وتقل الأسعار، أو تقليل إجراءات استيرادها بحيثُ يمكن استيرادها بسهولة .

وأضاف أنه لا يوجد سبب مقنع من وزارة الزراعة حتى الآن برفع أسعار التقاوى عن العام الماضى. 

وأعلن نقيب الفلاحين عن طرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أصناف تقاوي المحاصيل الشتوية بأسعار مبالغ فيها، ما أثار غضب المزارعين.
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل ترتفع أسعار البطاطس مثل العام الماضي.. الفلاحين تجيب

البطاطس أزمة متكررة كل عام.. إجراءات حكومية لتفادى ارتفاع الأسعار بالأسواق.. الفلاحين: انتهاء موسم تصدير المحصول بإجمالي 700 ألف طن.. والزراعيين: المساحات المزروعة تكفي الاستهلاك

الفلاحين: ارتفاع أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية مبالغ فيه

ترشيحاتنا

أشعر بضيق الصدر باستمرار فماذا أفعل؟ أمين الفتوى يوضح

البنك الزراعي: مهرجان العسل المصري فرصة جيدة أمام صغار المنتجين.. فيديو

ببدلة ذهبي شيفون.. ابنة فيفي عبده تشعل إنستجرام

دور اتحاد الكرة.. التفاصيل الكاملة لأزمة تأجيل مباراة القمة

فترة سماح عام وقسط 400 جنيه.. 8 شروط للحصول على قرض الزواج.. تفاصيل

شريف مدكور يوجه رسالة لـ محمد صلاح فى عيد ميلاد ابنته.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استهداف القائمين على تصنيع المخدرات.. الداخلية تداهم مصنع هيروين بالشرقية.. صور

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

تدشين تويوتا كوبين GR سبورت في اليابان.. صور