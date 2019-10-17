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حوادث

إحالة مدير عام التحقيقات بجامعة القاهرة للمحاكمة التأديبية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:02 م
محاكمة
محاكمة
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جودت عيد
قررت وزارة العدل إحالة مدير عام التحقيقات بجامعة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في مجال عمله.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن ه.د مدير عام التحقيقات بالإدارة القانونية بجامعة القاهرة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف اللوائح والتعليمات والقوانين المنظمة.

وتبين أن المخالف لم يراع أصول التحقيق في التحقيقين الإداريين مع مديرة الموازنة والحسابات بالجامعة بإطالة أمد التحقيق لمدة 11 شهرًا مما ترتب عليه الاستمرار في مد فترة وقفها عن العمل.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، وفقًا لما جاء في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 277 المؤرخ في 19 يناير 2019 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة.
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