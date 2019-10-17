حديقة بنبان في أسوان.. سكاتك سولار: اكتمال أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم

قامت شركة سكاتك سولار النرويجية وشركاؤها بربط آخر محطات الطاقة الشمسية الستة في مصر والتي تبلغ قدرتها 65 ميجاوات، مما يشير إلى قرب الانتهاء من مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 390 ميجاوات والذي يقع بالقرب من أسوان.



ويعد المشروع جزء من حديقة بنبان الشمسية التي تبلغ مساحتها 1.8 جيجاوات، وهي واحدة من أكبر الحدائق الشمسية في العالم كما تعد سكاتك سولار أكبر شركة تطوير.



ووفقا لموقع "ساور انيرجي انترناشيونال"، قال ريموند كارلسن، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك سولار"، "لقد كنا رائدين في مصر منذ عام 2013 وندعم الجهود التي تبذلها البلاد لزيادة طاقة التوليد وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة".



وأضاف: "أنا فخور جدا بأننا أكملنا أكبر مشروع لدينا على الإطلاق، مؤكدا أن بناء ست محطات للطاقة الشمسية خلال ما يزيد قليلا عن 16 شهرا يعد إنجازا كبيرا لجميع المعنيين".



في أبريل 2017، وقعت الشركة النرويجية وشركائها مع الحكومة المصرية اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عاما لتوليد الكهرباء من ست محطات للطاقة الشمسية، بإجمالي 390 ميجاوات. وكان هذا المشروع هو الأول من نوعه في الشركة، وكذلك أكبر مصنع للطاقة الشمسية في العالم يستخدم وحدات الطاقة الشمسية ثنائية الوجه، حيث يلتقط أشعة الشمس من كلا جانبي اللوحة لزيادة توليد الطاقة النظيفة.



ويبلغ الإنتاج السنوي المقدر للكهرباء 870 جيجاوات في الساعة، وهو ما يكفي لتوفير الطاقة لأكثر من 420.000 أسرة في مصر. ومن المقرر أيضا أن تساهم محطات الطاقة الشمسية هذه في تجنب حوالي 350.000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.