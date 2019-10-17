القصبى: الشعب المصرى يسطر ملحمة فى الوقوف ضد مخططات الخونة

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية، أن ما شهده أمس فى احتفال مشيخة الطرق الصوفية من تفاعل مع الدولة وحرصهم على دعم استقرارها يؤكد وعى الشعب المصرى ضد المخططات التى تستهدفه ولكن بهذا الوعى الذى صادفه أمس خلال الاحتفال بمدينة طنطا ومتأكد منه يقينا بهذا الدور المحورى للشعب المصرى فى الوقوف صفا واحدا من أجل بناء الدولة.



وأصدر الدكتور عبد الهادى القصبى بمؤتمر المشيخة العامة للطرق الصوفية بمدينة طنطا أمس الأربعاء عدة توصيات أبرزها قائلا:"عينا جميعا جموع المصريين أن نكون دروعا لحماية مصر الجديدة من محاولات هدم استقرار الدولة والتى أصبحت رائدة فى الداخل والخارج على مختلف الاصعدة لان هناك متربصين يحاولون تنفيذا تلك المخططات لذلك علينا أن نجتمع على قلب رجل واحد، ونسيج واحد، فلن يستطيع أحد أن يشق الألفة بين المصريين، الذين اختلطت دمائهم في الحروب دفاعا عن الوطن وكما قال المولى عزوجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".



وتابع: يجب علينا جموع المصريين فرد فرد أن يسعى الى الانتاج لاننا جميعا نرتبط ببعضنا البعض من أجل أن ننهض بمجتمعنا فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه، ويجب علينا جميعنا أن نأخذ من الاخلاق عنوان فى جميع معاملاتنا لانها ستكون هى أساسنا فى تحقيق الرقابة ووازع الضمير حتى نستطيع أن نتقدم الى الأمام داخليا وخارجيا.



واكد:" علينا أن نعى جيدا بما يحدث حولنا من مناطق وبؤر أحداث ساخنة دمرت فيها دول وفقا لمخططات خارجية فعلينا أن نستوعب ذلك جيدا فنحمد المولى عزوجل على نعمة الجيش المصري، وحقق الله على أيدى قيادته الاستقرار ودرع يواجه أى مخاطر تسعى الى تفتيت الدولة المصرية فحمى مصر من التمزق والضياع الذي أصاب المنطقة، وعلينا ألا ننصت للاصوات التخريبية والتى تسعى الى التوغل بهدف ضرب الامن والاستقرار الذى نعيشه ولكن أثق جيدا فى وعى الشعب المصرى والذى وقف كثيرا ومازال يقف ضد تلك المخططات الهدامة وقال تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) صدق الله العظيم ".



واشار الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية خلال احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بمولد السيد البدوي الى ان ذكرى الاولياء فيها الامان والاطمئنان فقد وصفه القرآن الكريم بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‘ ففي رحابهم الأمان والسعادة والاطمئنان ويكفي ان المولي عز وجل تولي بنفسه الدفاع عن أوليائه ‘ وقال في الحديث ابقدسي ‘ من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب.



وأكد أن مصر هي كنانة الله في أرضه من اراد بها سوء قصمة الله ‘ فكونوا حماة لوطنكم محافظين عليه ومدافعين عنه،وان مصر كانت ولاتزال وستظل الي قيام الساعة رغم انف الحاقدين ورغم انف المتآمرين والخائنين وستظل بلد الامن والامان كما وصفها المولى عز وجل في كتابه " ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" وسيظل جيشها خير اجناد الأرض وفي رباط الي يوم الدين.



وشهد الحفل رفع أتباع ومريدي الطرق الصوفية صور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل المشيخة العامة للطرق الصوفية للاحتفال بمولد السيد البدوي، وذلك تأكيدا علي دعم الدولة المصرية وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وردد المريدون عددا من الشعارات التي تؤكد علي دعم الرئيس السيسي والدولة المصرية.