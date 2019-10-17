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منتدى شباب العالم 2019.. استعدادات على قدم وساق لانطلاق النسخة الثالثة بشرم الشيخ.. الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا أبرز القضايا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:30 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
  • تشكل لجان شبابية لتنظيم منتدى شباب العالم 2019
  • مناقشة الثورة الصناعية الرابعة
  • طرح فرص العمل الدولي المشترك من أجل القضاء على نقص الغذاء

موضوعات نقاشية متكاملة تتعلق بكل من الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيقات الـ Block Chain

تجري الاستعدادات علی قدم وساق لانطلاق النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، في الفترة من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شكلت إدارة المنتدى عدة لجان شبابية لتنظيم هذا الحدث رفيع المستوى الذي يجذب الشباب والزعماء والقادة والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد منتدى هذا العام مناقشات ثرية حول الشباب والإبداع والتنمية، ولكن بالتركيز على عدد من القضايا الجديدة والملحة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائي وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي.

يأتي اهتمام المنتدى بالأمن الغذائي لمناقشة فرص العمل الدولي المشترك من أجل القضاء على نقص الغذاء، إلى جانب الوقاية من جميع أشكال سوء التغذية، وذلك في إطار ما اشتملت عليه أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وفي إطار ليس ببعيد عن الأمن الغذائي، يوجد محور خاص بالبعد البيئي في جلسات المنتدى، حيث أدرك العالم في السنوات الأخيرة أهمية التعامل العاجل مع قضية المناخ، نظرا لما هو ممكن أن تحدثه من تداعيات اقتصادية واجتماعية، لا سيما في ظل الظواهر المناخية الخطيرة، كالاحتباس الحراري وأثره على مستقبل الحياة على الكرة الأرضية.

وفي ظل عالم تحكمه التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، فإن منتدى شباب العالم ۲۰۱۹ يخص موضوعات نقاشية متكاملة تتعلق بكل من الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيقات الـ Block Chain، حيث يتم تناول هذه المحاور النقاشية وجميع المفاهيم والتقنيات المرتبطة بها في إطار تفاعلي ومن منظور شبابي ومعاصر.

كما لا تخلو أجندة المنتدى من بعض القضايا الحاضرة على لائحة اهتمامات المجتمع العالمي، خاصة المرأة، ودورها في المجتمع في عصر التكنولوجيا الرقمية، وتحديات الإبداع والفن والسينما في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وكان المنتدى في نسختيه الأولى 2017 والثانية 2018 شكل محفلا ثريا يعبر عن آراء الشباب وأفكارهم، وخرجت نقاشاتهم فيه بتوصيات ومبادرات ذات تأثير قوي وهام، وتم فتح باب التسجيل لحضور المنتدى هذا العام يوم ٢ سبتمبر وينتهي يوم ۱۰ نوفمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى.

ومنتدى شباب العالم، حدث سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

ينطلق منتدى هذا العام في الفترة من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر ۲۰۱۹، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
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