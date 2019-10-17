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حوادث

أمن القاهرة يعيد سيارة مُبلغ بسرقتها في الجيزة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:12 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
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كتب محمد صبري
نجحت قوة أمنية بالقاهرة فى إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها بالجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة بأعمال التأمين بأحد الأقوال الأمنية بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين تبلغ لهم من (أحد الأشخاص ) بسابقة سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة قسم شرطة الدقى الجيزة، وقيامه بتتبع السيارة بإستخدام تقنية تحديد الموقع الجغرافى GPS وتمكنه من تحديد موقعها بمنطقة المعراج بدائرة قسم شرطة البساتين.

بإعداد الأكمنة اللازمة بمكان تواجد السيارة أمكن ضبط (حاصل على دبلوم تجارة- مقيم بمحافظة الجيزة، مطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام حبس) حـــال إستقلاله السيارة .

وبمواجهته إعترف بتحصله على السيارة المشار إليها حال عمله بشركة مواد غذائية ملك المُبلغ وإستيلائه على السيارة وعدم إعادتها له بسبب خلافات مالية بينهما ، بسؤال المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة.
أمن القاهرة يعيد سيارة مُبلغ بسرقتها في الجيزة
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