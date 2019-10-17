مطور عقارى: حسن الترويج لمصر يساهم في إنجاح تصدير العقارات‎

أكد المهندس محمد العسال مطور عقارى، أن أهم الخطوات في إنجاح فكرة التصدير العقاري في مصر هو حسن الترويج للسوق العقاري المحلي عالميًا وزيادة الطلب على العقارات المصرية



وأشار فى تصريحات صحفية إلى أهمية التسجيل في التصدير العقاري مضيفًا أنها ستكون البداية في إحداث نقلة كبيرة للسوق العقاري على مدار الخمس سنوات المقبلة.



وأشاد بجهود الدولة في دعم المستثمر العقاري عن طريق تزويده بكل ما يلزم لإنشاء مشروعاته من تشريعات وطرح المزيد من الأراضي للمستثمر الصغير.



وقال إن معظم المستثمرين يطرحون أفكار مشروعات متشابهة في السوق المصري، وأكد على أهمية التنوع والابتكار في إنشاء المشروعات الجديدة، وأشاد بفكرة الأبراج العقارية لإحدى الشركات، والتي لقت نجاحًا ورواجا كبيرًا وخاصة لحاجة السوق المصرية للابداع في تصميم العقارات.



وعن فكرة إنشاء الصندوق العقاري لدعم المطورين، فأشار محمد العسال إلى أهمية دعمه من الدولة لتشجيع وتمويل المستثمرين محليًأ، وأشاد بمبادرة البنك المركزي التي اجتمع فيها محافظ البنك بالمطورين العقاريين والاتفاق علي ضخ حوالي 50 مليار جنيه مصري لتمويل مشروعاتهم وتخصيص 2-3 مليون جنيه لتمويل الوحدات، بعائد يتراوح من 8 الى 12%. ساهمت هذه المبادرة في إنعاش حركة السوق العقاري، والوصول إلي شريحة جديدة من العملاء في المجتمع .



