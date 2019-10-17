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أخبار العالم

راديو إسرائيل: السلطة الفلسطينية تسمح لكبار المسؤولين بالعلاج في تل ابيب وتمنع الفلسطينيين

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:10 م
السلطة الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تسمح لكبار المسؤولين بالعلاج في تل ابيب
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سمر صالح
ذكر "راديو إسرائيل" أن السلطة الفلسطينية تسمح لكبارها ومقربين منهم، بتلقي الخدمات الطبية والعلاج في إسرائيل، بينما يُحرَم من هذه الخدمات مرضى فلسطينيون آخرون.

وتابع "راديو إسرائيل" أن السلطة الفلسطينية كانت قد اتخذت قرارًا بعدم تحويل مرضى فلسطينيين إلى المستشفيات الإسرائيلية ردًا على قرار الحكومة الإسرائيلية بخصم أموال الضرائب الفلسطينية، وذلك من أجل توفير الأموال التي تدفع لتلك المستشفيات.
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