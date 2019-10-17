أستاذ سياسة: الجيش المصري يقوم بمهمة مزدوجة وهى الدفاع والأمن.. فيديو

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الندوة التثقيفية الـ31 الخاصة بالقوات المسلحة كانت تحمل العديد من الرسائل الهامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء كانت موجهة للداخل أو الخارج.



وأضاف "بدر الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تحيى ذكرى انتصار عظيم حققته مصر لتعاون الشعب والجيش والقيادة، موضحا أنه قد تم تحقيق النصر الذي كان ينظر إليه البعض من الأمور المستحيلة.



وأوضح بدر الدين، أن الجيش بمصر يقوم بمهمة مزدوجة وهى الدفاع والأمن، بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية.



وأشار إلى أن كل ما يمكن أن يواجهنا من تحديات يمكن التغلب عليه مهما كانت الصعوبات، لافتا إلى أن هناك رسالة أخرى وهى وجود عمل مشترك من أجل تشييد دولة عصرية وجيش وسلاح حديث، مضيفا إلى أنه من الرسائل التى وجهها الرئيس السيسى هى أنه بدون الجيش لا يوجد وطن كما أن محاولة إسقاط مصر هى محاولة لإسقاط المنطقة بأكملها ونشر الفوضى بها.