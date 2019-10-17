Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جهاز بدر يحرر 94 مخالفة خلال حملة داخل الأحياء

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:33 م
صدى البلد
Advertisements
امنة عبد العظيم
شن جهاز مدينة بدر، حملة مكبرة داخل مناطق وأحياء المدينة، لضبط المخالفات وتحريرها ومعاقبة المخالفين بقوة القانون بالتنسيق مع شرطة التعمير.

وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم سحب (14) محلًا مخالفًا بجانب تنفيذ (40) مخالفة متنوعة بحى "الصفوة" الثانى سابقًا بالمجاورات الثانية والثالثة بجانب عمل (10) محاضر قرارات إزالة، (10) قرارات غلق وتشميع، (20) محضر إشغال فورى خلف وأمام العمارات السكنية.

وأضاف، أنه تم سحب 14 محلًا مخالفًا لشروط التخصيص وإعادتهم لأملاك جهاز المدينة حتى يعودوا للانضباط في طرق المدينة والحفاظ على حقوق الدولة.
Advertisements

ترشيحاتنا

تجدد الأزمة.. اعتراض رسمي من المقاولون العرب على مباراة الزمالك

عقب إهانة فريق الزمالك.. خالد الغندور يدافع عن مجلة النادي الأهلي

جبروت امرأة بقرية تلبانة.. قطعت العضو الذكري لـ شاب وأجبرت شقيقه على تعذيبه.. والأهالى يشعلون النيران فى منزلها.. فيديو وصور

لغز اختفاء طالب يومين.. عثروا على جثته في إحدى ترع الدقهلية

عشان مننساش .. تعرف على أسعار السيارات الزيرو في 2005

أنا نفسي معرفوش.. أول تعليق من ياسمين رئيس حول طلاقها من زوجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استهداف القائمين على تصنيع المخدرات.. الداخلية تداهم مصنع هيروين بالشرقية.. صور

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

تدشين تويوتا كوبين GR سبورت في اليابان.. صور