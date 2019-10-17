جهاز بدر يحرر 94 مخالفة خلال حملة داخل الأحياء

شن جهاز مدينة بدر، حملة مكبرة داخل مناطق وأحياء المدينة، لضبط المخالفات وتحريرها ومعاقبة المخالفين بقوة القانون بالتنسيق مع شرطة التعمير.



وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم سحب (14) محلًا مخالفًا بجانب تنفيذ (40) مخالفة متنوعة بحى "الصفوة" الثانى سابقًا بالمجاورات الثانية والثالثة بجانب عمل (10) محاضر قرارات إزالة، (10) قرارات غلق وتشميع، (20) محضر إشغال فورى خلف وأمام العمارات السكنية.



وأضاف، أنه تم سحب 14 محلًا مخالفًا لشروط التخصيص وإعادتهم لأملاك جهاز المدينة حتى يعودوا للانضباط في طرق المدينة والحفاظ على حقوق الدولة.