بـ2 جنيه.. 3 وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة

تعاني صاحبات البشرة الجافة من بشرتهن في فصل الشتاء، لذلك ينصح بالاهتمام الزائد بها كي لا تجف أكثر عن باقي فصول السنة، بمكونات لا تزيد عن جنيهان فقط، فتعرفي على تلك الوصفات، وفقًا لموقع "everydayhealth".



الوصفة الأولى

* لاصحاب البشرة الجافة، ضعي قطرات من زيت الزيتون على بشرتك.

* ثم قومي بفرك بشرتك بقطعة قماش دافئة حتى تبرد.

* يقوم زيت الزيتون بتنظيف بشرتك وترطيبها.



الوصفة الثانية

* قومي بفرم نصف قطعة من الافكادو مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

* ضيفي ملعقه من العسل الابيض على الخليط.

* ضعي القناع على بشرتك لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر.



الوصفة الثالثة

* ضعي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ملعقة كبيرة من السكر.

* قومي بتدليك البشرة بتلك الخليط لتقشيرالوجه من الجلد الميت.

