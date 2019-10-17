عروسة من سينا احتفالية بقبة الغـورى

يقيم مركز إبداع "قبة الغورى" بشارع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى السابعة مساء الأحد المقبل، احتفالية شعرية غنائية بعنوان "عروسة من سينا"، يقدم خلالها الشاعر الكبير "محمد بهجت" عدد من القصائد التى تناولت نصر أكتوبر لكبار الشعراء، وذلك بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد.



ويتضمن برنامج الحفل مشاركة مجموعة من الأصوات الذهبية بفواصل غنائية وطنية منها: "بسم الله الله أكبر"، " دولا مين ودولا مين"، " أحلف بسماها "، أم البطل"، " رايحيين فى ادينا سلاح"، "ياحببتى يا مصر"، " يا أغلى أسم فى الوجود"، " حلوة بلادى السمرة"، " قوم يا مصرى"، " عظيمة يا مصر"، " مدد مدد شدى حيلك يا بلد"، " الغنوة العريشية"، وبقيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع.