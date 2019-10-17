عثمان: حالة رواج فى السوق العقاري بسبب الطفرة التنموية وانخفاض الأسعار‎

أكد المهندس شريف عثمان مطور عقاري، أن الشركات العقارية تُسابق الزمن لتحقيق نسب إنشاءات عالية مما يخفف من الضغوط المالية المفروضة عليها.



وأضاف عثمان في تصريحات له اليوم، أنه من الضروري أيضا أن يتم خفض قيمة الفائدة المقررة على أقساط الأراضي، نظرا لأنها تمثلا عبئا على الشركات، في ظل الزيادات التي طرأت على التكلفة على مدار السنوات الأخيرة.



و قال شريف عثمان إن السوق العقاري المصري جاذب للطلب العام بسبب الطفرة التنموية المبذولة به من قبل الدولة ممثلة في وزارة الإسكان من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى شريك التنمية، إلى جانب انخفاض أسعار العقارات المصرية بالمقارنة مع الدول الأخرى وذلك نظرًا لانخفاض قيمة العملة المحلية.



أكد " عثمان" أن الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات من أعمال الإنشاءات إلى جانب التسليم في المواعيد المحددة يعد الحل المثالي والمتعارف عليه لتحقيق الأهداف الاستثمارية للشركات سواء التسويق واستقطاب العملاء، أو الأرباح، لافتا إلى أن العائد على الاستثمار في العقارات داخل السوق المصري مرتفع إلا أنه يختلف من شركة لأخرى.

