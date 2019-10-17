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حوادث

تسببوا فى قطع الكهرباء على القرى .. ضبط عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية العمومية بالأقصر

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:32 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى لارتكابهم واقعة سرقة أسلاك كهربائية بالأقصر.

تلقى مركز شرطة إسنا بلاغ من أحد المواطنين فنى كهربائى بهندسة كهرباء إسنا - مقيم بدائرة المركز، باكتشافه سرقة أسلاك كهربائية من أعمدة بناحية المنطقة الصحراوية بدائرة المركز تبلغ حوالى 1000متر، مما تسبب فى قطع التيار الكهربائى عن بعض القرى ، وتم إصلاحه بمعرفة الهيئة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالأقصر أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة (تشكيل عصابى مكون من خمسة أشخاص - "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ودراجة نارية ملك أحدهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بداخل مخزن خردة خاص بأحد المتهمين ، كذا الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (3 مقص كبير –معدة لقطع المعادن "صاروخ" –ميزان).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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