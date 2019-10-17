تسببوا فى قطع الكهرباء على القرى .. ضبط عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية العمومية بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى لارتكابهم واقعة سرقة أسلاك كهربائية بالأقصر.
تلقى مركز شرطة إسنا بلاغ من أحد المواطنين فنى كهربائى بهندسة كهرباء إسنا - مقيم بدائرة المركز، باكتشافه سرقة أسلاك كهربائية من أعمدة بناحية المنطقة الصحراوية بدائرة المركز تبلغ حوالى 1000متر، مما تسبب فى قطع التيار الكهربائى عن بعض القرى ، وتم إصلاحه بمعرفة الهيئة.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالأقصر أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة (تشكيل عصابى مكون من خمسة أشخاص - "لثلاثة منهم معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ودراجة نارية ملك أحدهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بداخل مخزن خردة خاص بأحد المتهمين ، كذا الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (3 مقص كبير –معدة لقطع المعادن "صاروخ" –ميزان).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقى مركز شرطة إسنا بلاغ من أحد المواطنين فنى كهربائى بهندسة كهرباء إسنا - مقيم بدائرة المركز، باكتشافه سرقة أسلاك كهربائية من أعمدة بناحية المنطقة الصحراوية بدائرة المركز تبلغ حوالى 1000متر، مما تسبب فى قطع التيار الكهربائى عن بعض القرى ، وتم إصلاحه بمعرفة الهيئة.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالأقصر أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة (تشكيل عصابى مكون من خمسة أشخاص - "لثلاثة منهم معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ودراجة نارية ملك أحدهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بداخل مخزن خردة خاص بأحد المتهمين ، كذا الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (3 مقص كبير –معدة لقطع المعادن "صاروخ" –ميزان).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.