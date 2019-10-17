الصين: تطابق في الرؤى مع الجامعة العربية حول العداون التركي على سوريا

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة اليوم، "تشاي جون" المبعوث الصيني الجديد للشرق الأوسط، حيث حرص على تهنئة المسئول الصيني بتوليه هذا المنصب الهام، متطلعًا إلى استمرار التعاون النشط بين الجامعة العربية والصين على كافة الأصعدة.



وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت مختلف قضايا الشرق الأوسط، حيث وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أحمد أبو الغيط استعرض خلالها، الوضع الحالي في المنطقة العربية وما تمر به من أزمات صعبة ومعقدة، مُركزًا على نحوٍ خاص على ما تشهده الدول العربية من تدخلات غير مسبوقة في شئونها الداخلية من جانب قوى إقليمية، كإيران وتركيا.



وأوضح أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تناول خلال الجلسة العدوان التركي على الأراضي السورية، مُشيرًا إلى الخطورة الشديدة التي تنطوي عليها العمليات العسكرية التركية، وما يُمكن أن تتسبب فيه من إشعال لمزيد من الصراعات والأزمات الإنسانية في المنطقة.



ومن جهته، عبّر المسئول الصيني تطابق في الرؤى حيال هذا الموضوع، خاصة في ضوء القلق من تداعيات هذا التدخل التركي على الحرب على الجماعات الإرهابية.



وأشار المصدر إلى أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ثمّن المواقف الصيني الثابتة والمبدئية حيال القضية الفلسطينية، خاصة لجهة رفض الإعلانات الأمريكية الأحادية سواء تلك المتعلقة بالقدس أو الجولان المحتل، مؤكدًا أن الصين لاعبٌ مهم للتوازن العالمي، وأن العالم العربي يحتاج إلى الاستمرار في توثيق علاقاته مع بكين.



ونوه المصدر إلى أن المبعوث الصيني عبَّر من جانبه عن اقتناع بلاده بدور الجامعة العربية كمنظمة إقليمية تقوم بدور هام في هذه المنطقة من العالم، مشيرا إلى الحاجة لتعزيز التعاون معها في إطار المنتدى العربي-الصيني وغير ذلك من فعاليات العمل المشترك.