انخفاض صادرات الجلود 31%.. إلغاء البعثات التجارية وعدم تحريك إجراءات المساندة وقلة الطلب العالمي بسبب التراجع

التصديري للجلود يكشف سبب تراجع الطلب العالمي للصادرات 25% خلال 2019

تحرك الإجراءات الخاصة بدعم الصادرات حتى الآن

عدم تفعيل دعم المعارض مما تسبب في إلغاء العديد من البعثات التجارية

وأضاف أن من الأسباب الأخرى عدم تحرك الإجراءات الخاصة بدعم الصادرات حتى الآن بالرغم من تطبيق المنظومة منذ شهر يوليو الماضي، ولكن بدون تفعيل على أرض الواقع، وكذلك عدم تفعيل دعم المعارض، مما تسبب في إلغاء العديد من البعثات التجارية.





تراجعت صادرات قطاع الجلود بنسبة 31.5% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 51.7 مليون دولار في مقابل 75.374 مليون دولار.وأكد الصناع بالقطاع أن ذلك يرجع إلى عدد من الأسباب يأتي على رأسها انخفاض عالمي في أسعار الجلود بنسبة تتراوح بين ٦٠-٧٠%، تأثرا بضعف الطلب.وقالوا إن هناك سببا آخر يتمثل في تراجع جودة الجلود في مصر نتيجة عدم رعاية الثروة الحيوانية في مصر من قبل وزارة الزراعة، الأمر الذي تسبب في التأثير السلبي على الصادرات بالرغم من ارتفاع الإنتاج في الروبيكي.وأرجع محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، تراجع صادرات القطاع 31.5% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري للهبوط فى الطلب العالمي على الجلود.وقال محمود سرج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هبوط الصادرات يرجع أيضا إلى تراجع جودة الجلود في مصر نتيجة عدم رعاية الثروة الحيوانية في مصر، الأمر الذي تسبب في التأثير السلبي على الصادرات بالرغم من ارتفاع الإنتاج في الروبيكي.وطالب محمود سرج، وزارة الزراعة والحجر البيطري بمراعاة حالة الثروة الحيوانية في مصر، إذ إن تراجع جودة الجلود تعني تدهورا في صحة الحيوان.وتجدر الإشارة إلى إعلان المهندس ياسر المغربي، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسئولة عن إدارة الروبيكى، أن مصر ستستضيف معرض الجلود الأفريقي الدولي الأول خلال الفترة من 21-23 يونيو 2020، والذي تنظمه الشركة بالتعاون مع شركة "انفورما ماركتس" بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع المجلس التصديري للجلود وغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات.وقال ياسر المغربي إن المعرض يعد الأول من نوعه في مجال الصناعات الجلدية في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المعرض يسهم في الارتقاء بصناعة الجلود المصرية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.وأشار إلى أهمية المعرض في انجاح مشروع الروبيكي للجلود بصفة خاصة وتطوير صناعة الجلود في مصر بصفة عامة، لافتا إلى أن المعرض يعد أحد أهم المعارض العالمية في قطاع صناعة الجلود، حيث يتم تحديد اتجاهات الموضة وتوجهات صناعة ودباغة الجلود كل عام خلال انعقاد المعرض.وأضاف أن مشروع الروبيكي مدينة صناعية مكتملة بتكنولوجيا إيطالية، وتشمل مشروعات تتعلق بصناعة الجلود بجميع مراحلها ويعمل حاليًا 190 مصنعا بشكل كامل، وحجم إنتاج الروبيكي ارتفع 30 إلى 40% قياسًا على حجم الإنتاج في منطقة مجرى العيون.وأكد ياسر المغربي، خلال حديثه بمؤتمر إعلان تنظيم المعرض الأفريقي الدولي للجلود شهر يونيو 2020 المقبل مساء أمس، الأربعاء، أنه سيتم تدشين مصنع عالمي للصناعات التكميلية في مدينة الروبيكي.وأشار إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية للمشروع والانتقال من مجرى العيون إلي هذه المدينة خلال عامين ونصف العام فقط، فى حين تأخر الانتقال للمشروعات لسنوات طويلة.وأكد رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، أن صناعة الجلود في مصر أصبحت أحد التوجهات الرئيسية للدولة بهدف سد احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب زيادة الناتج المحلي وزيادة معدلات التصدير والعملات الأجنبية.وقال إن استغلال الاسم التجاري للمعرض الآسيوى الدولى للجلود APLF، والذي يقام سنويا بهونج كونج سيسهم في نجاح معرض الجلود الأفريقي الدولي على المستويين الإقليمي والعالمي.وأضاف ياسر المغربي أن مدينة الروبيكي تعد إحدى المدن الرائدة لإنتاج الجلود بالشرق الأوسط بحجم إنتاجية يصل إلى 150 مليون قدم مكعب سنويًا، مشيرا إلى أن المدينة تعد التجمع الصناعي البيئي الأكبر في قارة أفريقيا والشرق الأوسط المتخصص في صناعة الجلود طبقًا للمعايير والاعتبارات العالمية.وأوضح أن المشروع مقام على ثلاث مراحل بدءًا من دباغة الجلود والمنتجات الوسيطة وصولًا للمنتجات النهائية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى من إنشاء هذا المشروع الضخم هو تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية بهدف الوصول إلى منتج عالى الجودة وقادر على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية.من جانبه، قال المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، إن المعرض الأفريقى الدولى يمثل خطوة هامة نحو وضع مصر على خريطة المعارض العالمية للمنتجات الجلدية، مشيرا إلى أن قطاع الجلود في مصر قادر على المنافسة بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.وأضاف المهندس محمود سرج أن المعرض سيتضمن مشاركة متميزة من جانب الدول الأفريقية، حيث يسهم في زيادة الصادرات للمنتجات الجلدية المصرية للسوق الأفريقية الضخمة، مشيرا إلى أنه تم عمل حملات ترويجية للمعرض بجميع الدول الأفريقية.بدوره، أكد هانى خفاجى، مدير شركة "انفورما ماركتس"، أن معرض الجلود الأفريقى الدولى يعد الأول في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المعرض مدعوم من المعرض الآسيوى الدولى للجلود، والذى يعد المعرض الرائد في العالم لتجارة الجلود، والذى تقوم شركة "انفورما ماركتس" بتنظيمه سنويًا بهونج كونج منذ أكثر من 30 عامًا.وقال هانى خفاجى إن المعرض يعد منصة دولية سنوية تغطى سلسلة التوريد الكاملة لصناعة الجلود بقارتى أفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المعرض سيجعل مصر محورًا تجاريا يربط المستثمرين والمصنعيين والموزعين بدول المنطقة.وأضاف أن شركة انفورما تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية في أكثر من 32 دولة حول العالم وتعمل في مصر منذ عام 2011.