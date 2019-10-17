للرجال فقط.. احم نفسك من الإصابة بمرض سرطان البروستاتا بهذه الطرق

يعد سرطان البروستاتا من اكثر الأمراض التي تصيب الرجال وتسبب الوفاة، ولا بد ان يتبع الرجال بعض الطرق لحماية صحتهم، واخذ الاجراءات اللازمة للحد من خطر الاصابة بمرض سرطان البروستاتا.



ونستعرض عدة طرق لحماية صحتك من الاصابة به، وفقًا لموقع “wikihow”.



ممارسة الرياضة



التمرين بإنتظام يعد احدى الطرق التي تساعد الرجال على الحماية من اخطر الاصاب بمرض سرطان البروستاتا، فعلى الرجال ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا، فهناك بعض التمارين تحمي من الاصابة لانها تمنحهم جميع الفوائد الصحية كتنشيط الدورة الدموية وزيادة مستويات الطاقة، ومن ابرز التمارين المفيدة للرجال هي الجري و السباحة والتجديف والمشي.



عدم ممارسة الجنس



الطريقة الثانية لحماية الرجل من الاصابة من سرطان البروستاتا، هي عدم ممارسة الجنس بكثرة، وخاصة للرجال بعد سن الـ 60.



تقليل الدهون في الطعام



يجب ان يتبع الرجال نظاما غذائيا يحتوي على العديد من الفوائد، والتقليل من نسبة الدهون في الطعام، للحد من الاصابة من السرطان الذي يصيب البروستاتا، فيجب لا تتجاوز نسبة الدهون الـ30% في الطعام.



تجنب منتجات الالبان



عند اتباع الرجال لنظام غذائي سليم خال من اللحوم والدهون، فيجب ان يتجنب ايضا منتجات الالبان وعدم تناولها بكثرة، مثل الجبن واللبن والزبادي فهي تزيد من خطر الاصابة بسرطان البروستاتا.



تناول الفواكهة والخضروات



الخضروات والفواكهة تحتوي على العديد من الفوائد التي تساعد على الحد من الاصابة من امراض كثيره كسرطان البروستاتا للرجال، ومن ابرز الخضروات التي يجب يتناولها الرجال بإستمرار: الطماطم، والبروكلي، والثوم، والبصل الاخضر، والكرنب، والقرنبيط.



الشاي الأخضر



ان تناول الشاي الاخضر بكميات كبيرة يحد من الاصابة بسرطان البروستاتا، بالرغم من وجود بعض الاثار الجانبية به ويسبب الغثيان، لكنه يحمي من امراض كثيرة ابرزها السرطان.