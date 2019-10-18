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مرأة

شاهد ماذا يحدث لطفلك عند تناول هذه الأطعمة؟

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
أطعمة تسبب ضعف التركيز
أطعمة تسبب ضعف التركيز عند الاطفال
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آلاء حسن
يجد معظم الأطفال صعوبة في التركيز عند مواجهة مهام تحتاج جهدًا ذهنيًا كالواجبات المدرسية أو المراجعة لذلك سنقدم لكم بعض الأطعمة التي تساعد على زيادة نسبة تركيز طفلك.

وقدم موقع power of positivity مجموعة من هذه الأطعمة :

- السمك:
تلعب الزيوت الدهنية مثل أوميغا 3 توجد في الأسماك الدهنية دورًا في تكوين الدماغ مثل السالمون والتونا وباستطاعتك وعند نقصها الأعراض كالتعب، ضعف الذاكرة وصعوبة التركيز.

- الفاكهة الطازجة
أثبتت بعض الدراسات أن تناول الفاكهة أكثر فائدة من تناول العصير نتيجة لاحتوائها على مكونات مغذية مركزة على الألياف التي تزيد الشبع وتقلص الشعور بالجوع.

- البروتين:
يجب تغذية طفلك بالمواد التى تحتوي على البروتين مثل البيض واللحوم.

- السبانخ:
لأنه يقوي الذاكرة ومعالجة المعلومات نتيجة لاحتوائها على حامض الفوليك، بالإضافة إلى احتوائها على المغنيسيوم وهو المعدن الذي يحتاجه الدماغ للتفكير الواضح وزيادة التركيز والانتباه.

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