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حوادث

ضبط أحد المتهمين بسرقة سيارة محملة بـ 1.8 طن سمك في الأقصر

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:42 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد المتهمين فى واقعة سرقة سيارة كرهًا عن مستقليها بقنا.

وتلقى مركز شرطة أبوتشت بلاغ من شخصان - مقيمان بعزبة بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، بأنهما أثناء إستقلالهما سيارة نقل مُحملة بكمية من الأسماك قدرها "طن و800 كيلو جرام" وبقيادة أحدهما وسيرهما بطريق (رفاعه/الكرنك)بدائرة المركز ، إعترضهما مجهولون يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية وهددوهما بسلاح نارى ، وإستولوا منهما على السيارة بحمولتها وهربوا وبتمشيط المنطقة تم العثور عليها بحمولتها بأحد الطرق المؤدية لقرية الكرنك دائرة المركز.

وتشكل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أن مرتكبى الواقعة (3 عاطلين – "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" - وجميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت).

وعقب تقنين الإجراءات تمضبط أحدهم ، وبحوزته (بندقية آلية و11 طلقة من ذات العيار - دراجة نارية بدون لوحات معدنية) بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار ضبط المتهمين الهاربين.
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