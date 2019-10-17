استعدادا للموسم الشتوي..أفكار ورؤى جديدة لجذب السياح إلى أسوان

استعدادات متواصلة بأفكار ورؤى جديدة لاستقبال الموسم السياحي الجديد بمحافظة أسوان، والذي على مشارف انطلاقه خلال أكتوبر الجارى بحدوث الظاهرة الفريدة من نوعها وهى ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل السياحية .



وفى هذا الإطار رصد " صدى البلد " بعض هذه الأفكار الجديدة التى تهدف إلى إضفاء الوجه الجمالى والحضارى لواجهة مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى حيث تم عرض مقترح لأحد الشركات المتخصصة فى تركيب كرفانات مجهزة لبيع المأكولات الجافة والمشروبات الساخنة والمثلجة على شكل برتقال أو أناناس بمساحة لا تزيد عن 4 م2 وذلك فى الفراغات و المساحات المفتوحة بكورنيش النيل بعيدًا عن الرصيف الأساسى للكورنيش .



وقد قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بتفقد نموذج لهذه الكرفانات حيث وجه إلى الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المطلوبة ، مع التركيز على أن تكون هذه الكرفانات صديقة للبيئة بحيث تضم خزان مياه وآخر للصرف ومزودة بمولد كهرباء للحفاظ على الشكل العام والنسق الحضاري سيساهم هذا المشروع فى توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين ، علاوة على إتاحة الفرصة أمام الأسر والأهالى للإستمتاع بجمال الكورنيش وخاصة خلال الفترة .



وأعطى اللواء أحمد إبراهيم توجيهاته لمسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تركيب المقاعد الخشبية والجرانيتية بطول الكورنيش لتوفير سبل الراحة للمواطنين مع إستغلال المربعات والمساحات المطلة على النيل مباشرة بزيادة عدد المقاعد ، وأيضًا المظلات وسلات القمامة .



وأمر محافظ أسوان مديرى الحدائق و المراسي السياحية بالتنسيق مع الشركات المؤجرة للمراسى للعمل على قص وتهذيب الأشجار والنخيل المنزرعة على المراسى مع إزالة أى عوائق بصرية تتسبب فى حجب رؤية البانورما الطبيعية الساحرة لنهر النيل على أن يتم تحرير مخالفات فى حالة عدم الإلتزام بذلك ، فضلًا عن تعلية المساحات المفتوحة لإعطاء أكبر فرصة ممكنة للإستمتاع بالمنظر الجمالي للجانب الغربى من المدينة .



وطالب المحافظ بعمل رامب لذوى الإعاقة فى بدايات ونهايات الأرصفة ، بجانب رفع كفاءة الأسوار ، وأيضًا تأمين أسلاك الكهرباء والكابلات وأعمدة الإنارة ، علاوة على إزالة الإشغالات والباعة الجائلين ، موجهًا برفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء وأحواض الأشجار والنوافير ودورات المياه العمومية وسرعة إعادة تشغيلها .



وخلال نفس الجولة تفقد المحافظ الأعمال الجارية لتطوير ميدان مصر للطيران تمهيدًا لتحويله بإسم ميدان جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب و الذى يشمل وضع تمثال له ، وأيضًا تنفيذ أعمال التشجير والإنارة والبلدورات .

