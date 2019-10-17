السفير أحمد فاضل: مصر تحرص على استثمار مليار دولار في باكستان

تحرص مصر على استثمار مليار دولار في باكستان خلال العام المقبل في قطاعات مختلفة منها الطاقة والبناء والصناعات الدوائية والسياحة والأغذية الحلال، بحسب صحيفة "ديلي تايمز" الباكستانية.



وقال السفير المصري أحمد فاضل يعقوب، خلال زيارته لغرفة التجارة والصناعة في روالبندي أمس الأربعاء، إن التجارة الثنائية في نمو متزايد حيث وصلت حاليا إلى 260 مليون دولار مقارنة بـ 200 مليون دولار العام الماضي.



وأكد يعقوب أن القاهرة وإسلام آباد تتمتعان بعلاقات جيدة وهناك حاجة لزيادة تبادل الوفود والمعلومات.



وأبلغ المبعوث المصري أنه سيتم إعلان مصر دولة خالية من التهاب الكبد بحلول عام 2020، وحث باكستان على إقامة مشروعات مشتركة في قطاع الأدوية والصحة، مؤكدا أن مصر تستطيع مساعدة باكستان على التخلص من التهاب الكبد الوبائي.



وأضاف أن هناك حاجة لتعزيز التعاون بين باكستان ومصر في مجال الرعاية الصحية.



وأشاد يعقوب بجهود الغرفة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وأبدى استعداده للمشاركة في معرض روال الدولي 2020 في مارس من العام المقبل؛ مشيرا إلى أنه قد تم إنشاء أول مجموعة عمل مشتركة بين باكستان ومصر متطلعا إلى استكشاف المزيد من الفرص في إسلام آباد.