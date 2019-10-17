برلماني: مؤتمر مصر تسطيع يدعم بيئة الاستثمار في الدولة

قال معتز محمود، عضو مجلس النواب، إن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت جاذبة للجميع بعد التغلب على كل إشكالياته على المستوى التنفيذي والتشريعي، وهو أمر كنا نعانى منه في الماضي لكن الأوضاع بعهد الرئيس السيسي أختلفت كثيرا.



جاء ذلك في تصريحات لـ النائب معتز محمود، تعليقا على مؤتمر مصر تستطيع الذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مثل هذه المؤتمرات تخدم بيئة الاستثمار وتساعد على الترويج للخريطة الاستثمارية والفرص التي ننعم بها في مصر، فهي دولة جاذبة للاستثمار، ومؤتمرات الترويج خطوة إيجابية.



ولفت النائب معتز محمود، إلى أن المؤتمر يستهدف أبنائنا بالخارج وهذا إطار إيجابي لن يتأخر عنه المصريين بالخارج، مشيدا في هذا الشأن بجهود وزيرة الهجرة التي تقوم بدور إيجابي في هذا الملف، منذ أن تولت المسؤولية.



وأكد النائب معتز محمود، أن مثل هذه المؤتمرات تخدم البيئة الإيجابية للاستثمار في مصر.