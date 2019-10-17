Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: مؤتمر مصر تسطيع يدعم بيئة الاستثمار في الدولة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:39 م
مؤتمر مصر تستطيع
مؤتمر مصر تستطيع
Advertisements
أسامة علي
قال معتز محمود، عضو مجلس النواب، إن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت جاذبة للجميع بعد التغلب على كل إشكالياته على المستوى التنفيذي والتشريعي، وهو أمر كنا نعانى منه في الماضي لكن الأوضاع بعهد الرئيس السيسي أختلفت كثيرا.

جاء ذلك في تصريحات لـ النائب معتز محمود، تعليقا على مؤتمر مصر تستطيع الذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مثل هذه المؤتمرات تخدم بيئة الاستثمار وتساعد على الترويج للخريطة الاستثمارية والفرص التي ننعم بها في مصر، فهي دولة جاذبة للاستثمار، ومؤتمرات الترويج خطوة إيجابية.

ولفت النائب معتز محمود، إلى أن المؤتمر يستهدف أبنائنا بالخارج وهذا إطار إيجابي لن يتأخر عنه المصريين بالخارج، مشيدا في هذا الشأن بجهود وزيرة الهجرة التي تقوم بدور إيجابي في هذا الملف، منذ أن تولت المسؤولية.

وأكد النائب معتز محمود، أن مثل هذه المؤتمرات تخدم البيئة الإيجابية للاستثمار في مصر.
Advertisements

ترشيحاتنا

ممنوع من العمل مع السيدات.. استبعاد مدير عام في البترول بتهمة التحرش

الرئيس السيسى: والله عمرى ما جاملت مخلوق أثناء خدمتي.. فيديو

فى ذكرى رحيله.. فنانة شهيرة كانت السبب فى إشهار منير مراد إسلامه

والد النني يكشف لـ صدى البلد حقيقة توقيع نجله لـ ميلان

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

وضع أب مالا في حساب ابنته ثم مات فهل تستحق هذا المال؟ على جمعة يرد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استهداف القائمين على تصنيع المخدرات.. الداخلية تداهم مصنع هيروين بالشرقية.. صور

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

تدشين تويوتا كوبين GR سبورت في اليابان.. صور