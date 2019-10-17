ضبط متهم نصب على 3 مواطنين واستولي علي 750 ألف جنيه بالإسكندرية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنتحال صفة وقيامه بالإشتراك مع آخران بالنصب على ثلاثة مواطنين بالإسكندرية والاستيلاء على 750 ألف جنيه.





تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ثلاثة مواطنين بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها (750 ألف جنيه) بزعم تسهيل مشاركة المبلغ الأول بأسهم فى إحدى شركات الأدوات الرياضية والثانى نظير توريد مواد غذائية لبعض الجهات الحكومية والثالث نظير التوسط له فى بيع قطعة أرض .





أسفرت جهود تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية أن مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص – "أحدهم له معلومات جنائية مسجلة")



