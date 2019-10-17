Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط متهم نصب على 3 مواطنين واستولي علي 750 ألف جنيه بالإسكندرية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:43 م
المتهم
المتهم
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنتحال صفة وقيامه بالإشتراك مع آخران بالنصب على ثلاثة مواطنين بالإسكندرية والاستيلاء على 750 ألف جنيه.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ثلاثة مواطنين بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها (750 ألف جنيه) بزعم تسهيل مشاركة المبلغ الأول بأسهم فى إحدى شركات الأدوات الرياضية والثانى نظير توريد مواد غذائية لبعض الجهات الحكومية والثالث نظير التوسط له فى بيع قطعة أرض .

أسفرت جهود تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية أن مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص – "أحدهم له معلومات جنائية مسجلة") 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين وبحوزته (13 كارنيه"مزورين" بدون صور شخصية تفيد بكونه ضابط– كارنيه يفيد بكونه مشرف مواقع بإحدى شركات الأمن والحراسة – رخصة قيادة – 4 هواتف محمولة – جهاز لوحى "تابلت") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين.
Advertisements

ترشيحاتنا

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

خالد مرتجي كلمة السر.. تفاصيل عرض إنتر ميلان لمواجهة الأهلي

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. نجم الأبيض يعود من الإصابة

رغم أزمته مع الزمالك.. منتخب مصر يتواصل مع كهربا

مفاجأة برلمانية حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بـ الصناديق الخاصة.. تفاصيل

طريقة عمل لانشون لحمة في المنزل بمذاق لا يقاوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استهداف القائمين على تصنيع المخدرات.. الداخلية تداهم مصنع هيروين بالشرقية.. صور

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

تدشين تويوتا كوبين GR سبورت في اليابان.. صور