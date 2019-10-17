Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي: نتطلع لتوسيع عملنا مع مصر

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:07 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكدت كيمبرلى ريد، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، تطلع البنك للعمل مع مصر خلال الفترة القادمة من أجل تعزيز فرص الشركات الأمريكية فى السوق المصرية، مشيرةً إلى أن وفدًا من البنك سيزور مصر فى نوفمبر القادم، من أجل بحث تفاصيل التعاون المقترح.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار زيارته الحالية لواشنطن، مع كيمبرلى ريد، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.

وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى واشنطن.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه البنك فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه يمكن أن تتضمن مناقشات وفد البنك الذى سيزور مصر دراسة مجالات التعاون فى تحلية المياه، والربط الكهربائي، ودعم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

وفى هذا الإطار، اقترح وزير البترول أن يساهم البنك فى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص الراغب فى الاستثمار فى مجال الغاز ضمن مبادرة غاز شرق المتوسط، نظرًا لأهمية هذا المجال بالنسبة لمسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة.

وخلال الاجتماع، تم اقتراح تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية، وبالتنسيق مع السفارة في واشنطن من أجل تعريف الشركات الأمريكية بالفرص المتاحة فى مصر، حتى يتسنى تعزيز تواجد هذه الشركات فى السوق المصرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يعلن تقديم حوافز استثمارية لاستقطاب الشركات الأمريكية .. ويؤكد: السوق المصرية واعدة والاستثمار في مصر يتيح التصدير لعدة أقاليم .. ماكول: مصر شريك محوري لا غنى عنه للولايات المتحدة

وفد من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يزور مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان.. النواب يفجر مفاجأة حول زيادة المعاشات ودعم التموين.. وإجراء جديد لرفع الحد الأدنى للأجور

بسام راضي: الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى طب بالقوات المسلحة اليوم

مصر في معركة المصير.. حلقة مثيرة لـ حمدي رزق الليلة .. فيديو

فيديوجراف| طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي

الاتحاد السكندري يحاول خطف نجم الزمالك

فى 3 أيام.. احمِ طفلك من الإصابة بالالتهاب السحائى بكوب من هذا المشروب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنات رانيا يوسف ومكة محمد صلاح الأبرز.. 30 صورة لـ أبناء المشاهير يثيرون الجدل

لافتات تأييد الرئيس السيسي في احتفالات مولد السيد البدوي

حميد الشاعري يشعل زفاف دينا خاطر وطاهر عبد الوهاب.. صور