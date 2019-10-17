مطار شرم الشيخ الدولي يطبق تجربة BRS عمليا لتتبع الحقائب

رئيس الشركة المصرية للمطارات الطيار وائل النشار بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية للمطارات أجرى تجربة تشغيل نظام الـ BRS لأول مرة بالتطبيق داخل المطارات المصرية، بالتعاون مع قطاع المطارات والإدارة العامة للعمليات بمطار شرم الشيخ، وشركه سيتا.



وذكرت الشركة المصرية للمطارات، في بيان اليوم الخميس، أن نظام BRS هو خدمة جديدة للمسافرين تهدف إلى التحقق من الحقائب المصاحبة للركاب بمنطقة الوصول، وذلك في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني للشركات والهيئات التابعة للوزارة نحو التطوير المستمر والسعي الدائم لتحقيق مطالب شركات الطيران بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين عبر مطارات جمهورية مصر العربية ولتكون المطارات بوابة مصر الأولى أمام زائريها من مختلف أنحاء العالم.



من جانبه، قال الطيار وائل النشار - حسبما نقل عنه بيان الشركة - إن هذه التجربة تأتي في ضوء حرص واهتمام وزارة الطيران المدني على تطبيق متطلبات اتفاقيات المنظمات الدولية والإقليمية للوصول إلى أعلى مستويات السلامة الجوية التي جاءت خضعت لتجريب أولي بمطار شرم الشيخ الدولى تفعيلا لقرار الاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA رقم resolution 753 بشأن إمكانية قيام شركات الطيران برصد وتتبع الأمتعة والحقائب للمسافرين تحقيقا لأفضل مستوى في الخدمات المقدمة ومن أجل مواجهة كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه الركاب وبخاصة تلك المتعلقة بالحقائب، حيث تهدف تلك الخدمة إلى الحد من سوء التعامل مع أمتعة وحقائب الركاب من خلال إتاحة خدمة تنفيذ تتبع لأمتعة كل رحلة.



جدير بالذكر أن التجربة قد تمت بنجاح كبير وأصبحت جاهزة للتفعيل عقب إعلان باقي المطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات جاهزيتها للتنفيذ لجميع شركات الطيران.