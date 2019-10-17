عبد الله جمعة يخضع لأشعة بعد إصابته أمام بتسوانا مع المنتخب

خضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك لأشعة على القدم اليمنى خلال الساعات الماضية، بعد شكواه للجهاز الطبى للفريق من إصابة لحقت به فى مباراة المنتخب الودية مع بوتسوانا التي شارك فيها بصورة أساسية وانتهت بفوز الفراعنة 1-0.



واشتكى اللاعب عبد الله جمعة من الإصابة بكدمات فى الفخذ الأيمن، وحرص جهاز الزمالك الطبى على إجراء أشعة له للاطمئنان على حالته، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم السبت المقبل.



وخضع عبد الله جمعة، لتدريبات تأهيلية، على هامش التدريب الجماعى للفريق، أمس، وذلك لحين الاطمئنان على حالته من خلال الأشعة، قبل الدفع به فى التدريبات الجماعية للفريق.