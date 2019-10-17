مطاردة الكلاب الضالة.. حملات مكثفة للحد من الظاهرة في القليوبية

أكد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، على أنه تم شن عدة حملات مكثفة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بالعديد من مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الطب البيطري ومديرية الأمن ومسئولي الأحياء والمراكز.





وأشار مرزوق إلى استمرار حملات الحد من انتشار الكلاب الضالة بجميع الأحياء والمراكز والمدن خصوصا في المناطق المترامية الأطراف بالقرى والنجوع واتخاذ إجراءات وقائية بكافة المناطق حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.





ووجه المحافظ مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع كافة الجهات لمواصلة حملات للحد من انتشار الكلاب الضالة وذلك وفقا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من الحيوانات الضالة بالشوارع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومواصلة هذه الحملات لبث روح الطمأنينة والأمان لدى المواطنين خلال سيرهم في الشارع فضلا عن تشكيل فرق رصد بالمراكز والأحياء بالتنسيق مع جميع وحدات الطب البيطرى بالقرى والنجوع لرصد ظهور أية كلاب مسعورة والتعامل الفوري معها حفاظًا على حياة المواطنين.



