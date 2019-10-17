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أخبار البلد

وفد من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يزور مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:28 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، "كيمبرلي ريد"، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، خلال زيارته الحالية إلى واشنطن، بحضور وزراء "الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة"، وسفير مصر في واشنطن.

وخلال اللقاء، أعربت رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي عن تطلعهم للعمل مع مصر خلال الفترة المقبلة، من أجل تعزيز فرص الشركات الأمريكية في السوق المصرية، مشيرةً إلى أن وفدًا من البنك سيزور مصر في نوفمبر المقبل؛ من أجل بحث تفاصيل التعاون المقترح.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة في الفترة القادمة، مضيفًا أنه يمكن أن تتضمن مناقشات وفد البنك الذي سيزور مصر دراسة مجالات التعاون في تحلية المياه، والربط الكهربائي، ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، اقترح وزير البترول أن يساهم البنك في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار في مجال الغاز ضمن مبادرة غاز شرق المتوسط؛ نظرًا لأهمية هذا المجال بالنسبة لمسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وخلال الاجتماع كذلك، تم اقتراح تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنيّة، وبالتنسيق مع السفارة في واشنطن، من أجل تعريف الشركات الأمريكية بالفرص المتاحة في مصر؛ حتى يتسنى تعزيز تواجد هذه الشركات في السوق المصري.
وفد من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يزور مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
وفد من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يزور مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
وفد من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يزور مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
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