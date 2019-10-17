Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة حجم استثمارات أباتشي في مصر

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:26 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
Advertisements
محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جون كريستمان رئيس شركة أباتشى الأمريكية بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير ياسر رضا سفير مصر فى واشنطن.

وخلال اللقاء أثنى رئيس الوزراء على التعاون القائم مع شركة أباتشى للبترول، معربًا عن تطلعنا لزيادة حجم استثمارات الشركة فى مصر. 

من جانبه، أكد رئيس شركة أباتشى ان الشركة تنظر إلى قطاع البترول فى مصر نظرة مستقبلية واعدة، لا سيما فى ظل التطور الكبير الذى شهده هذا القطاع خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن "أباتشى" لديها خطط لزيادة أنشطتها فى مصر، واستخدام أحدث الطرق التكنولوجية فى البحث والاستكشاف. 

ووجه رئيس أباتشى الشكر لمصر على دعمها ومساندتها للشركة، وتذليل أية صعوبات تواجهها. 

فى ذات الإطار، أشاد وزير البترول بالتعاون المثمر مع شركة أباتشى، مؤكدًا أن الرئيس السيسى يُقدر جهود الشركة، لا سيما أن الشركة دعمت جهود مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال اتصالاتها بكل المؤسسات الاقتصادية الدولية. 

رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة حجم استثمارات أباتشي في مصر
رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة حجم استثمارات أباتشي في مصر
Advertisements

ترشيحاتنا

استهداف القائمين على تصنيع المخدرات.. الداخلية تداهم مصنع هيروين بالشرقية.. صور

أعشق مصر.. رئيسة الطائفة اليهودية تبكي أثناء تكريمها فى سانت كاترين

الاتحاد السكندري يحاول خطف نجم الزمالك

فيديوجراف| طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي

محمد رمضان يقود طائرة.. ومازالت الأزمة مشتعلة

عربي واحد بالقائمة.. أكثر 10 رجال وسامة على وجه الكوكب.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حميد الشاعري يشعل زفاف دينا خاطر وطاهر عبد الوهاب.. صور

بالمقاطف وشيلان العمال.. طريقة جديدة لحماية توابيت خبيئة الأقصر.. صور

استهداف القائمين على تصنيع المخدرات.. الداخلية تداهم مصنع هيروين بالشرقية.. صور