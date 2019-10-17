رئيس الطائفة الإنجيلية: السلام المجتمعي عمود فقري لتواصل فئات المجتمع

اختتم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الخميس، فعاليات الحوار العربي الأوروبي السابع لمنتدى حوار الثقافات بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.



وقال زكي في كلمته اليوم: "يجب ألا نستهين بالسلام المجتمعي باعتباره عمودًا فقريًّا داعمًا لمحاور تواصل فئات المجتمع المختلفة، وضرورة استيعاب المتغيرات والتحولات الدولية القادمة لإعادة صياغة مضمون الخطاب الاجتماعي بما ينسجم وضرورات الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي وترسيخ منظومة القيم الفاعلة لدى المجتمع".



يذكر أن مؤتمر الحوار العربي الأوروبي السابع لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، قد بدأ الثلاثاء الماضي بهدف تعزيز التواصل والحوار المجتمعي الجاد بين القيادات الثقافية والأكاديمية والدينية من أوروبا والوطن العربي، بمشاركة ألمانيا، والسويد، واليونان، وهولندا، ووروسيا، والسعودية، والأردن، ولبنان، والعراق، والمغرب، وفلسطين ومصر.

