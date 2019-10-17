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محافظات

بـ 211 مليون جنيه.. افتتاح مشروعات خدمية في قليوب

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:53 م
مدرسة جديدة
مدرسة جديدة
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إبراهيم الهوارى
افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم الخميس عدد من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب حيث استهل الجولة بمدرسة بلقس الإعدادية والتي تمثل الإنشاءات بها إحلال جزئي وتتكون من ١٨ فصل بتكلفة ٦ مليون جنيه.

ثم توجه المحافظ لمتابعة انتهاء الأعمال لتوسعات محطة مياه قليوب بكوم أشفين حيث تبلغ الطاقة التصميميه ٦٨ ألف متر٣ في اليوم لرفع طاقه المحطة ١٣٦متر٣ في اليوم حيث تبلغ التكلفه التقديرية ٢٠٠ مليون جنيه ومن المنتظر افتتاح المحطة خلال النصف الأول من عام 2020 وأصدر المحافظ تعليمات مشددة بسرعة الإنتهاء من المشروع تمهيدا لافتتاحه فى الموعد المحدد.

كما افتتح المحافظ مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية المشتركه بقليوب "توسع"، وتتكون من ١٥ فصل بتكلفة ٥ مليون جنيه وأكد المحافظ أن افتتاح تلك المدارس جاء ضمن خطة التوسعات التي يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين

وخلال الافتتاح أشار أن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل.

رافق المحافظ خلال الجولة سولاف درويش، وحسين عشماوي أعضاء مجلس النواب وحامد طلبة رئيس مدينة قليوب والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة
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