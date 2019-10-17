حميد الشاعري يشعل زفاف دينا خاطر وطاهر عبد الوهاب.. صور

حرص النجم حميد الشاعري علي مشاركة صديقه "خاطرو انور" أشهر موزعي الالبومات الغنائية بالإسكندرية المعروف ب "مستر كاسيت" الإحتفال بزفاف كريمته "دينا" علي "طاهر عبد الوهاب" وذلك داخل فندق بالإسكندرية.
وقدم الشاعري عددا من أغانيه المميزة احتفالا بالعروسين بحضور عدد كبير من مشاهير المجتمع بالإسكندرية والقاهرة منهم المنتج طارق عبدالله "هاى كوالتى" وحسين عثمان واللواء احمد رشدى واللواء محمد عزت وشقيق العروس إسلام خاطر.. وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الغناء والرقص المتتالية حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.