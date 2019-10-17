حميد الشاعري يشعل زفاف دينا خاطر وطاهر عبد الوهاب.. صور

حرص النجم حميد الشاعري علي مشاركة صديقه "خاطرو انور" أشهر موزعي الالبومات الغنائية بالإسكندرية المعروف ب "مستر كاسيت" الإحتفال بزفاف كريمته "دينا" علي "طاهر عبد الوهاب" وذلك داخل فندق بالإسكندرية.



