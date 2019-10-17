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حوادث

لتوظيفها في الملابس.. حبس مستريحة كفر الزيات بعد استيلائها على 11 مليون جنيه

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:27 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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أحمد على
قرر رئيس نيابة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم حبس سيدة بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على قرابة 11 مليون جنيه منهم، بدعوى توظيفها فى تجارة الملابس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من نحو 30 مواطنا مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنها توقفت عن السداد .

وتبين من التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام حاصلة على دبلوم صنايع، مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، وسبق اتهامها والحكم عليها فى قضية تبديد ، أحد الأشخاص- مقيم بذات العنوان - محبوس حاليًا على ذمة قضية تبديد ، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها عشرة مليون وثمانمائة ألف جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 15 % ، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وامتنعا عن رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها لهم بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع الثانى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الواقعة المشار اليها.
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