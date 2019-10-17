Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالمقاطف وشيلان العمال.. طريقة جديدة لحماية توابيت خبيئة الأقصر.. صور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:27 م
توابيت خبيئة الأقصر
توابيت خبيئة الأقصر
Advertisements
شمس يونس
تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى الفيس بوك بالأقصر صورا للكشف الجديد بجبانة العساسيف بذراع ابو النجا غرب الأقصر، وتوضح استخدام وزارة الآثار طريقة جديدة لحماية الآثار من أشعة الشمس وهى تغطيتها بالمقاطف و"شيلان" العمال.

وعبر صفوت سمعان مدير منظمة وطن بلا حدود على استياءه وسخريته من الموقف عبر صفحته الاجتماعي قائلا: "بعد اكتشاف 20 تابوت مومياء مدفون منذ 4 الآف سنة.. حماية لهم من الشمس تم تغطة رؤوس التوابيت التى مرسوم بها شخصية المدفون بالمقاطف وشال العمال ..وبعد ذلك تم عمل خيمة صوان تفاديا لتفتت الأثر من التعرض للهواء والشمس بعد قرون من الدفن.
امكانيات تقنية عالية لدى ورزاة الآثار،فى اول مراحل الاكتشاف الضخم لتوابيت ذات نقوش ملونه حساسة وخشب.

وكان قد تفقد  أمس الأول وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور خالد العنانى يرافقه الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أعمال البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار بجبانة العساسيف بالبر الغربى والتى نجحت فى كشف النقاب عن خبيئة ضخمة لعدة توابيت آدمية ملونة وسيتم الإعلان عن تفاصيلها صباح السبت المقبل في مؤتمر صحفي بغرب الأقصر.

ويعد هذا الكشف من أضخم وأهم الاكتشافات التى تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية حيث أنه يضم حتى الآن أكثر من 20 تابوت خشبى آدمى ملون وما زالت كلها مغلقة وفى حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة.

وتم الكشف عن التوابيت فى الوضع الذى تركها عليه المصرى القديم حيث تم العثور عليها مجمعة فى خبيئة ذات مستويين الواحد فوق الآخر.
بالمقاطف وشيلان العمال.. طريقة جديدة لحماية توابيت خبيئة الأقصر.. صور
بالمقاطف وشيلان العمال.. طريقة جديدة لحماية توابيت خبيئة الأقصر.. صور
بالمقاطف وشيلان العمال.. طريقة جديدة لحماية توابيت خبيئة الأقصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

14 تابوتا ملونا ومومياوات.. القصة الكاملة لإعلان اكتشاف خبيئة الأقصر الجديدة

قبل الإعلان عن أضخم الاكتشافات الأثرية.. 30 صورة تكشف كنوز التاريخ في جبانة العساسيف بالأقصر

20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا.. تفاصيل خبيئة العساسيف في الأقصر.. صور

تفاصيل خبيئة الآثار.. كشف جديد في الأقصر يضم 20 تابوتا لفراعنة مصر

قبل الإعلان الرسمي.. تعرف على الاكتشاف الأثري الجديد بـ جبانة العساسيف

اكتشاف أثري جديد في جبانة العساسيف.. شاهد

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيله.. فنانة شهيرة كانت السبب فى إشهار منير مراد إسلامه

أزمة عاطفية وراء انتحار مروة فتاة كفرالزيات.. وزميلاتها: شوفناكي فى الكفن وإن شاء الله عروسة فى الجنة.. ودعوات بإطلاق الصدقات الجارية على روحها.. شاهد

شطة: تغييرات كبرى داخل الكاف بسبب فاطمة سامورا

بسام راضي: الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى طب بالقوات المسلحة اليوم

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقتحم استوديو الزمالك اليوم.. شوبير يعلن موعد مباراة القمة.. لاسارتي يعاتب الأهلي

خالد مرتجي كلمة السر.. تفاصيل عرض إنتر ميلان لمواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حميد الشاعري يشعل زفاف دينا خاطر وطاهر عبد الوهاب.. صور

بالمقاطف وشيلان العمال.. طريقة جديدة لحماية توابيت خبيئة الأقصر.. صور

استهداف القائمين على تصنيع المخدرات.. الداخلية تداهم مصنع هيروين بالشرقية.. صور