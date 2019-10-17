بالمقاطف وشيلان العمال.. طريقة جديدة لحماية توابيت خبيئة الأقصر.. صور

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى الفيس بوك بالأقصر صورا للكشف الجديد بجبانة العساسيف بذراع ابو النجا غرب الأقصر، وتوضح استخدام وزارة الآثار طريقة جديدة لحماية الآثار من أشعة الشمس وهى تغطيتها بالمقاطف و"شيلان" العمال.





وعبر صفوت سمعان مدير منظمة وطن بلا حدود على استياءه وسخريته من الموقف عبر صفحته الاجتماعي قائلا: "بعد اكتشاف 20 تابوت مومياء مدفون منذ 4 الآف سنة.. حماية لهم من الشمس تم تغطة رؤوس التوابيت التى مرسوم بها شخصية المدفون بالمقاطف وشال العمال ..وبعد ذلك تم عمل خيمة صوان تفاديا لتفتت الأثر من التعرض للهواء والشمس بعد قرون من الدفن.