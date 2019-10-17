بالمقاطف وشيلان العمال.. طريقة جديدة لحماية توابيت خبيئة الأقصر.. صور

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى الفيس بوك بالأقصر صورا للكشف الجديد بجبانة العساسيف بذراع ابو النجا غرب الأقصر، وتوضح استخدام وزارة الآثار طريقة جديدة لحماية الآثار من أشعة الشمس وهى تغطيتها بالمقاطف و"شيلان" العمال.
وعبر صفوت سمعان مدير منظمة وطن بلا حدود على استياءه وسخريته من الموقف عبر صفحته الاجتماعي قائلا: "بعد اكتشاف 20 تابوت مومياء مدفون منذ 4 الآف سنة.. حماية لهم من الشمس تم تغطة رؤوس التوابيت التى مرسوم بها شخصية المدفون بالمقاطف وشال العمال ..وبعد ذلك تم عمل خيمة صوان تفاديا لتفتت الأثر من التعرض للهواء والشمس بعد قرون من الدفن.
امكانيات تقنية عالية لدى ورزاة الآثار،فى اول مراحل الاكتشاف الضخم لتوابيت ذات نقوش ملونه حساسة وخشب.
وكان قد تفقد أمس الأول وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور خالد العنانى يرافقه الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أعمال البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار بجبانة العساسيف بالبر الغربى والتى نجحت فى كشف النقاب عن خبيئة ضخمة لعدة توابيت آدمية ملونة وسيتم الإعلان عن تفاصيلها صباح السبت المقبل في مؤتمر صحفي بغرب الأقصر.
ويعد هذا الكشف من أضخم وأهم الاكتشافات التى تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية حيث أنه يضم حتى الآن أكثر من 20 تابوت خشبى آدمى ملون وما زالت كلها مغلقة وفى حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة.
وتم الكشف عن التوابيت فى الوضع الذى تركها عليه المصرى القديم حيث تم العثور عليها مجمعة فى خبيئة ذات مستويين الواحد فوق الآخر.