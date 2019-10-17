الليلة الختامية.. مولد السيد البدوي جاهز لاستقبال 3 ملايين زائر.. صور

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية اليوم الخميس عن التنسيق الكامل مع مشايخ الطرق الصوفية لتدشين فعاليات الليله الختاميه بحلقات الذكر والمديح والإنشاد للاستقبال قرابة 3 مليون زائر من أتباع الطرق الصوفية المشاركة بالمولد بساحة المسجد الأحمدي بطنطا .



كما سيشهد الليلة الختامية للمولد الذي انطلق الجمعة الماضية، إقامة حلقات الابتهالات والمديح فى سرادقات الطرق الصوفية المختلفة، بساحة السيد البدوي والشوارع الجانبية المحيطة به،وبمنطقة الساري بسيجر، بحضور المنشدين والمبتهلين، الذين يحرصون على المشاركة سنويا في المولد .



جدير بالذكر أن سيدى أحمد البدوى، هو أحمد بن على إبراهيم البدوى السيد (فاس 1200 - طنطا1276) لقب بـ الشيخ المعتقد الصالح أبو الفتيان، ولديه مسجد مشهور فى طنطا وله طريقة معروفة باسم الطريقة الأحمدية، وينتسب السيد البدوى للإمام على بن أبى طالب، ولقب بالبدوى لأنه كان يتلثم على عادة بدو شمال أفريقيا.



كما ولد البدوى فى فاس وسافر على مكة والعراق وزار الجيلنى والرفاعى وذهب إلى مصر، وأقام فى مدينة طنطا وهناك ازدهرت طريقته وأتباعه كثر يلبسون العمم الحمراء ورمزهم علم أحمر ومقامة فى طنطا، ويقام له مولد كبير فى طنطا كل سنة، وعاصر معارك عسكرية كبيرة مثل معركة المنصورة، ومعركة عين جالوت، وسلاطين كبار مثل قطز والظاهر بيبرس.

