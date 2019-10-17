سياسات رئيس الحزب الشعبى الاشتراكى تجبر أعضاءه على الاستقالة

ليس بالجديد عليهم فهم دائما يقولون ما لا يفعلون، انهم مدعون للحريات والديمقراطية الكاذبة، يرسمون الحريات الزائفة ويضيعون حقوقا يهتفون بها، لا يراعون حرمة للموت، يرفعون رايات المثالية وهم قادة الفوضى والإرهاب.



مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الذي تحول من التنظيمات الشيوعية السرية إلي رئاسة الحزب كإحدى محاولات لعب الأدوار السياسية.



تسببت سياسة مدحت الزاهد التى مارسها فى الحزب عن استقالة عدد من اعضائه وهم، على سليمان عضو المكتب السياسي للحزب، وخالد عبد الدايم عضو اللجنة المركزية، ومصطفى الجمال امين التثقيف، وخالد رمضان امين التنظيم، ووائل غالى عضو اللجنة المركزية بامانة الدقهليةومنصور عبدالفتاح امين الحزب بمحافظة قنا، وصلاح الجلاد عضو امانة الزقازيق، ومحمد مدحت مصطفى امين لجنة الاسكندرية.