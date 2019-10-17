المجاملة فساد.. 15 رسالة من الرئيس السيسي لطلبة طب القوات المسلحة.. فيديو





أنا خايف على كل ولاد مصر





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بحفل تخرج الدفعة الأولى من طب القوات المسلحة، إن البعض خاف على ولاده وده طبيعى و"أنا خايف على كل ولاد مصر مش ممكن أبدا نضيع ولاد بلدنا".



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ساعدونا إن احنا ننجح ونغير بلادنا ونتحرك بمنتهى القوة والفاعلية والعلم ومفيش موضوع بيتعمل إلا ويتم دراسته بشكل جيد".



هنسبق الدنيا



وتابع: "خلى بالك لو انت عايز تطلع ببلدك إلى الأمام خليك مصمم على موقفك، فطلاب طب القوات المسلحة حصلوا على الامتياز جوة الكلية، ولو طلت أخليهم ياخدوا ماجستير هعملها".







وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تنفيذ كلية طب للقوات المسلحة، كان فكرة راودت المؤسسة العسكرية منذ 6 سنوات، وتحققت على أرض الواقع.



المجاملة فساد



وأضاف الرئيس السيسي: "بتابع بنفسى يوميا نتائج تنفيذ كلية طب القوات المسلحة، وإذا تابع كل مسئول عمله؛ هنسبق الدنيا".



وأكد الرئيس أنه تم تطبيق جميع الاختبارات المتبعة بجميع كليات الطب العريقة، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية بداخل كلية الطب العسكرى للقوات المسلحة للحصول على أفضل النتائج، مشيرا إلى أن المجاملة فساد، وأنه تم اختبار جميع الطلبة بكلية الطب العسكرى للقوات المسلحة.







الاهتمام بالصحة وممارسة الرياضة



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه خلال سنتين سيصبح خريجو كلية الطب بالقوات المسلحة من حملة الزمالة والدكتوراه، ناصحًا الشباب والخريجين بالاهتمام بصحتهم وعلمهم وممارسة الرياضة.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "خلى بالك من نفسك ومن صحتك ومن علمك واوعى تسيب الرياضة واوعى وزنك يزيد"، متابعًا: "الناس بتعترض على كلامى فى تلك الأشياء".



الإصابة بالسمنة



واستطرد: "يجب أن نراقب أكلنا جيدًا وتغذيتنا لأنه ينعكس على اقتصادنا القومى"، موضحًا أنه "خلال الكشف على المواطنين فى حملة 100 مليون صحة، وحملة الكشف عن فيروس "سي"، فوجئنا بإصابة عدد كبير من المواطنين بالسمنة".



وأكد أن السمنة تؤدى للإصابة بالضغط والسكر والأمراض العديدة، وقال: "لدى أمل كبير فى كل شباب مصر".







محدش يجامل حد



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن النجاح طريق ليس سهلا، لافتًا إلى أن المجاملة فى النجاح والدراسة تخرج شبابا فاسدا، وقال: "تحدثت أكثر من مرة فى هذا الموضوع وقلت محدش يجامل حد".



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى "فى ناس بتيجى تقول أنا قريبه ولا حاجة، والله عمرى ما جاملت مخلوق أثناء خدمتي".



افتتاح جامعات جديدة العام المقبل



فى سياق آخر، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أنه سيتم افتتاح عدة جامعات العام القادم ، موضحا أنه سيتم تدشين نظام تسكين داخلى فى بعض الجامعات، خاصة فى الكليات ذات الطبيعة الهامة مثل الطب والهندسة والذكاء الاصطناعى لتخريج كوادر كثيرة.



وتابع: "سنزيد عدد الجامعات خلال السنوات القادمة على أحدث مستوى تعليمي".





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ستلجأ خلال الفترة القادمة لتكون هناك اختبارات علمية بالجامعات في مصر، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب سيجعل كل طالب يحصل على حقه، والطالب الذي يحصل على امتياز يصبح امتيازا بكل المعايير العلمية.