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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تلتقي المستثمرين المصريين بالخارج في مدينة العلمين.. صور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:19 م
صدى البلد
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سعيد العربي
عقدت وزيرة الهجرة لقاء مع وفد المستثمرين المصريين بالخارج في مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، في اطار زيارة المشاركين بموتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية الذي انطلق قبل يومين بحضور عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الحكومية بالتجمع الخامس.

وشارك في المؤتمر 65 من المصريين الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر فى مجالات التنمية والاستثمار، ويتولون مناصب مرموقة في مؤسساتة دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل المشاركين في المؤتمر صباح أمس، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها.

وناقش مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة.
وزيرة الهجرة تلتقي المستثمرين المصريين بالخارج في مدينة العلمين.. صور
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