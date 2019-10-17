لافتات تأييد الرئيس السيسي في احتفالات مولد السيد البدوي

شهدت احتفالية مشايخ الطرق الصوفية بمحافظة الغربية رفع رايات وأعلام مصرية ولافتات لدعم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمولد سيدى أحمد البدوي والملقب بـ"شيخ العرب " بالسرداق المقام بمنطقة الساري بسيجر بطنطا وسط حشود المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية.



كما بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الدكتور عبد الهادي القصبي، قدم خلالها شكره وتقديره لمحافظ الغربية على اهتمامه الشخصي بالإعداد الجيد لفاعليات الاحتفال بالمولد البدوي مهنأ المحافظ وجميع الزوار بهذه المناسبة المباركة، مشيرًا إلى أن أولياء الله الصالحين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون.



وخلال الحفل؛ رحب محافظ الغربية في كلمته بزوار سيدي أحمد البدوي الذين حضروا لمدينة طنطا من داخل مصر وخارجها من مختلف الدول العربية والإسلامية للاحتفال بمولد السيد البدوي، حيث تستقبل مدينة طنطا خلال فترة الاحتفال أكثر من مليوني زائر من محبى ومريدي البدوي ، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لخدمة زوار البدوي وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، مشيرًا إلى متابعته لفاعليات الاحتفال للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.



وجاء ذلك بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وزعيم الأغلبية بمجلس النواب واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، واللواء أسامة بكير، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، وحامد هبيلة، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد عبد المنعم فتحي، المستشار العسكري، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.



كما أكد محافظ الغربية أن المحافظة قادرة على تنظيم مثل هذه الاحتفالات الكبيرة وإرسال رسالة إلى العالم أن مصر بلد الأمن والأمان والإستقرار، وتناول في كلمته أيضًا سيرة السيد أحمد البدوي وحياته ونسبه الطاهر للإمام الحسين بن على وأل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن مدينة طنطا نالت شهرتها لوجود ضريح السيد البدوي بها.



كما قدم الشكر للجهات الأمنية بالمحافظة على جهودهم في تأمين الاحتفالات وكذا جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم فاعليات المولد الأحمدي وتوفير الأريحية التامة لجميع الزوار ، وأختتم الاحتفال بفاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية.