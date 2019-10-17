دورة تدريبية للقضاء العسكرى بمحكمة النقض

استقبل المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعون عضوًا من أعضاء القضاء العسكرى بمختلف الدرجات من خلال زيارتهم لمحكمة النقض بمناسبة الدورات التدريبية الراقية لضباط القضاء العسكرى من مختلف الدول العربية الشقيقة ومن مصر التى ينظمها المركز القومى للدراسات القضائية برعاية الوزير حسام عبد الرحيم وزير العدل .



وكلف رئيس المحكمة قياداته بالمحكمة بتنظيم برنامج للزيارة فى صورة لقاء مع المتدربين حضرة المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض ومساعدوه وكذلك مساعدو مدير نيابة النقض وممثل إدارة العلاقات الدولية ومستشار العلاقات العامة بالمحكمة وذلك بمكتبة محكمة النقض حيث تم الترحيب بهم ونقل تحيات معالى رئيس المحكمة وتبادل الموضوعات الفنية عن دور محكمة النقض وعملها والمكتب الفنى ونيابة النقض .



وقدم رئيس المكتب الفنى إصدارات المحكمة للزوار . وتم إصطحابهم إلى مركز المعلومات القضائية بالمحكمة حيث إلتقى بهم مدير المركز المستشار عمرو الزهيرى ، وشرح لهم ميكنة العمل بالمحكمة لتحقيق سرعة الإنجاز . وتم إلتقاط الصور التذكارية بقاعة عبد العزيز باشا فهمى أول رئيس لمحكمة النقض وأروقة مبنى دار القضاء العالى وقدم الحاضرون الشكر للقضاء المصرى وأكدوا على ضرورة التعاون بين القضاء المصرى والقضاء العسكرى لتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم تحت ريادة قائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحضر اللقاء المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء الذى صرح بذلك وكان فى توديع الوفد القضائى حيث قدموا الشكر على كريم الضيافة.

