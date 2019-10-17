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توك شو

مصر في معركة المصير.. حلقة مثيرة لـ حمدي رزق الليلة .. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:12 م
صدى البلد
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محمود محسن
يقدم الإعلامى حمدى رزق، حلقة خاصة بعنوان "مصر في معركة المصير" وعن أبرز سبل مواجهة الفوضى ومحاربة الإرهاب وتدافع عن مصالحها وتبني المستقبل.

وسيحاور الإعلامي حمدي رزق الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي وسيتم من خلال الحلقة مناقشة كيفية التعامل مع التطورات المواجهة في الشرق الأوسط ويقرأ معه المشهد في الساحة العربية. 

وسيتم أيضا رصد خريطة مصالح مصر الإستراتيجية من البحر المتوسط إلى قلب القارة الأفريقية والإجابة على سؤال لماذا تتزايد حملات الفتنة والتحريض على مصر الأن وكيف نؤمن شبابنا من حروب الجيل الرابع.

ويذاع برنامج " نظرة" للإعلامى حمدى رزق يومي الخميس والجمعة فى تمام الساعة 8 مساءً، على فضائية " صدى البلد".
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