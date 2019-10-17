السيمفونى يعزف قداس برامز بالأوبرا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع معهد جوته بالقاهرة حفلًا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة السوبرانو دينا اسكندر، الباريتون رضا الوكيل ، كورال اكابيلا والكورال الالمانى بوتسدامر اوراتورين وذلك فى الثامنة مساء السبت المقبل على المسرح الكبير.
يتضمن البرنامج القداس الجنائزى للمؤلف الألماني الشهير يوهان برامز والذى كتبه فى الثالثة والثلاثين من عمره رثاءً لوالدته وأستاذه وصديقه شومان ويعد أكبر أعماله الكورالية حيث استخدام لأول مرة اللغة الألمانية بديلا عن اللاتينية وخرج بذلك عن الشكل التقليدى للمؤلفات الموسيقية الكنسية الكاثوليكية .
يذكر أن الموسيقار الألماني يوهان برامز ولد عام 1833 وتعلم الموسيقى على يد والده الذي كان عازفا للبيانو ثم درس نظريات وعلوم الموسيقى مع أعمال بيتهوفن التي تأثر بها كثيرا لدرجة أن النقاد أطلقوا على سيمفونيته الأولى العاشرة لبيتهوفن نتيجة طغيان أسلوب بيتهوفن عليها ، بعدها انطلق برامز ليضع بصمات واضحة في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية وحصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة برسلاو ببولندا كما تم تكريمه بمنحة وسام الاستحقاق للفنون والعلوم ، توفي عام 1897 تاركا مجموعة من المؤلفات في مختلف القوالب الموسيقية الكلاسيكية.