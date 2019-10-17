السيمفونى يعزف قداس برامز بالأوبرا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع معهد جوته بالقاهرة حفلًا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة السوبرانو دينا اسكندر، الباريتون رضا الوكيل ، كورال اكابيلا والكورال الالمانى بوتسدامر اوراتورين وذلك فى الثامنة مساء السبت المقبل على المسرح الكبير.





يتضمن البرنامج القداس الجنائزى للمؤلف الألماني الشهير يوهان برامز والذى كتبه فى الثالثة والثلاثين من عمره رثاءً لوالدته وأستاذه وصديقه شومان ويعد أكبر أعماله الكورالية حيث استخدام لأول مرة اللغة الألمانية بديلا عن اللاتينية وخرج بذلك عن الشكل التقليدى للمؤلفات الموسيقية الكنسية الكاثوليكية .



