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محافظات

لمدة أسبوعين.. تقديم تظلمات الإسكان الاجتماعى فى زفتى

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:53 م
صدى البلد
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أحمد على
أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تلقي تظلمات المواطنين على المرحلة الثانية الخاصة بتخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي، بأرض الجزيرة، بمدينة زفتى، وتستمر لمدة 15 يوما.

وكان اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، قد اعتمد مؤخرا، نتيجة مستحقي الوحدات السكنية بالمشروع القومي للإسكان الاجتماعي بأرض الجزيرة بمدينة زفتي بواقع 85 مستحق، وذلك بعد انتهاء اللجان المختصة من فحص الطلبات المقدمة.

وشكل محافظ الغربية، لجنة من ديوان عام المحافظة لفحص التظلمات، وإعلان نتائج الفحص، على أن يتم الإعلان عن التقدم لشغل الوحدات المتبقية ، مع الالتزام بالشفافية التامة في تحديد المستحقين وفق الشروط والمعايير المنظمة لذلك.

يذكر أن عدد الطلبات المقدمة للتخصيص كانت 536 طلب، تم سحب 40 منهم أثناء الفحص، ورفض 411 طلب من قبل اللجان لعدم استيفاء الشروط المنظمة، وبذلك قد تم تخصيص 85 وحدة سكنية للمستحقين من إجمالي 192 وحدة.

لمدة أسبوعين.. تقديم تظلمات الإسكان الاجتماعى فى زفتى
لمدة أسبوعين.. تقديم تظلمات الإسكان الاجتماعى فى زفتى
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