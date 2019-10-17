وزير الأوقاف اليمني: توحيد الخطبة في مصر نموذج يجب تعميمه

أكد الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف اليمني، أن توحيد الخطبة في جمهورية مصر العربية أنموذج يستحق التقدير، وأنه يسهم في جمع الكلمة، ويحصن المجتمع من الفكر المتطرف، ويجب تعميمه.





جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم أثناء إطلاق الحملة العالمية للتعريف بصحيح الإسلام بـ (عشرين لغة) تحت عنوان ”هذا هو الإسلام” خلال شهر ربيع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.





جدير بالذكر أن الحملة ستنطلق محليا في جميع مساجد مصر بالمدن والقرى والنجوع في الخطب والدروس والندوات والقوافل الدعوية، ولم يقف الأمر عند الداخل إنما تنطلق الحملة عالميا بعشرين لغة بشراكة عالمية واسعة قصد توصيل صوت الإسلام الوسطي الصحيح إلى الإنسانية جميعًا تحت شعار ” رحمة – تسامح – سلام” .





حيث شارك في إطلاق الحملة وتبنيها كل من: الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، والدكتور أحمد عطيّة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، والدكتور علي جمال بنجور وزير الشئون الإسلامية الغيني، والشيخ مولود دودتيش مفتي صربيا، والكاتب والمفكر السعودي الدكتور / عبدالله فدعق، والدكتور محمد البشاري عميد معهد ابن سينا بفرنسا، والدكتور أبو بكر دوكوري مستشار رئاسة الجمهورية للشئون الإسلامية ورئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو عضو كبار شخصيات منظمة التعاون الإسلامي ببوركينا فاسو.



