نقيب المنتجين للفلاحين: ماتشتروش تقاوى غير من وزارة الزراعة

قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، إن الشركات الخاصة لإنتاج التقاوى تنتجها بأقل فى الأسعار من تقاوى وزارة الزراعة ولكنها أقل فى الجودة وغير مضمونة.



وناشد "واصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، جميع الفلاحين بشراء التقاوى خاصًة الخاصة بالمحاصيل الشتوية من وزارة الزراعة حتى وإن كانت هناك فرق فى الأسعار مابينها ومابين تقاوى السوق السوداء.



ونوه "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أنه حدثت مشكلة كبيرة فى الأرز هذا العام بسبب لجوء بعض الفلاحين إلى شراء التقاوى من الشركات الخاصة، لافتًا إلى أن على الرغم من جودة تقاوى وزراة الزراعة إلا أنه لا يتم إنتاج كميات كبيرة منها تسد احتياجات الفلاحين.



وتوقع أن يكون السبب فى ارتفاع الأسعار هو زيادة أسعار المحروقات خلال شهر يوليو الماضى خاصًة أنه يتم إنتاجها بآلالات وماكينات تعتمد فى الأصل على المحروقات.