166 مشروعا جديدا.. 2.7 مليار جنيه لدعم قرى المنيا الأكثر احتياجا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، إن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، خصصت 2 مليار و 787 مليون جنيه من الوزارة يتم تنفيذ 166 مشروعا تم تحديدها في عدد من القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة لعام 2019-2020 ، لتنفيذ تلك المشروعات.



وتتضمن مشروعات تعليمية وصرف صحي وتوصيل مياه للشرب، ومشروعات للري لتحسين شبكة ري الأراضي وتدعيمها، ومشروعات أخرى لدعم البنية التحتية ورصف طرق و تدعيم شبكات الكهرباء .



وأشار قاسم إلي أن المحافظة أطلقت بالتوازي مع تلك البرامج التي تستهدف تحسين حياة المواطنين بالقري الأكثر احتياجا برنامج "تعزيز المواطنة "والذي تم تدشين نسختين منه ، تم تنفيذ النسخة الأولى في 44 قرية.



ويجري حاليا تنفيذ البرنامج في نسخته الثانية في 44 قرية جديدة ، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة المنيا وعدد من مديريات الخدمات والمجلس القومي للمرأة، حيث تستهدف أنشطة وفعاليات البرنامج 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجا في الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو2020، بهدف تعزيز قيم المواطنة وقبول الأخر ودمج عناصر المجتمع.

