فيديوجراف| 6 مطالب من وزير التنمية المحلية للمحافظين

أصدر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حركة تنقلات بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات شملت 27 قيادة بينهم عدد من سكرتيري العموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن فى بعض المحافظات من بينها الغربية والبحيرة والمنوفية والشرقية والإسكندرية والأقصر.



ووجه الوزير ٦ مطالب للمحافظين بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مطالبهم بأهمية تنفيذها لها على وجه السرعة واعتبارها أساس تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء.



ونستعرض ماجاء به الوزير من مطالب لروؤساء الأحياء والمدن من خلال الفيديوجراف التالي.