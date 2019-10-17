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أخبار العالم

أمر ملكي سعودي بتعيين نائب جديد لمحافظ مؤسسة النقد العربي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:05 م
العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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أحمد محرم
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسومًا ملكيًا بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري نائبًا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي).

وجاء في المرسوم الملكي ما نصه:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولًا : يعين الأستاذ / أيمن بن محمد بن سعود السياري نائبًا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
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