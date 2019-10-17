تجديد شهادة الأيزو 9001/2015 لجامعة الإسكندرية للعام الخامس على التوالي

استقبلت إدارة جامعة الإسكندرية، على مدار يومين فريق المراجعين من شركة GIC المانحة لشهادات الأيزو المختلفة، حيث قام هذا الفريق بالتأكد من تطبيق المواصفة الدولية فى إدارات الجامعة المختلفة وتمت الموافقة على تجديد الشهادة للعام الخامس على التوالي.



وحصلت الجامعة على شهادة الأيزو 9001/2008 للمرة الأولى في مايو 2015 وتم تجديد الشهادة لعامي 2016، 2017، وفي عام 2018 تم التحول للمواصفة الجديدة الأيزو 9001/2015 والتي تم التجديد على أساسها هذا العام.



وقد سبق الزيارة إعداد إدارات الجامعة وتأهيلها طبقًا للمواصفة الدولية الأيزو 9001/2015 وذلك بإشراف ومتابعة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف حافظ، أمين عام الجامعة، وفاطمة قطاوي، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.



وقامت إدارة توكيد الجودة بالجامعة تحت إشراف الدكتور كمال كمال متولي، المشرف على الإدارة وبمساعدة فريق الجودة بالجامعة بنشر ومتابعة تطبيق المواصفة على الإدارات المختلفة بالجامعة.